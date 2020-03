Bitcoin lichtpuntje in donkere coronatijden

De digitale munt liet op platform Coindesk rond 13.00 uur (Nederlandse tijd) een plus van 8% zien tot ruim boven de $5000 na een dag eerder nog tot onder de $4500 te zijn weggezakt.

Beleggers in de bitcoin kwamen in een achtbaan terecht nadat de Federal Reserve afgelopen zondag onverwachts besloot om diep het mes in de rente zetten om de schade door het coronavirus te bestrijden.

Handelaren in de bitcoin benadrukken dat er met name bij particulieren weer animo is voor de digitale munt na de diepe val in de voorbije weken . De bitcoin tikte vorige maand nog een jaartop aan van ruim boven de $10.000. Zij wijzen er op dat de verkooporders vooral afkomstig zijn van institutionele partijen.

Met de terugkeer boven de $5000 houden technisch analisten er rekening mee dat er voor de bitcoin op korte termijn meer ruimte ligt om de opgaande lijn te kunnen vervolgen.