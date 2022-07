’Amerika wil ook streep door export oudere chipmachines ASML aan China’

Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. De Verenigde Staten zetten druk op Nederland om het exportverbod, dat nu nog louter voor de nieuwste generatie chipmachines geldt, uit te breiden. Zo zouden de plannen van China om een leidende chipfabrikant te worden moeten worden afgestopt.

Eind mei en begin juni bracht de Amerikaanse onderminister van Handel Don Graves een bezoek aan Nederland en België. Daarbij zou hij het punt op de agenda hebben gezet. Tijdens dat bezoek ging Graves ook langs bij ASML en ontmoette hij topman Peter Wennink. Nederland heeft nog geen toezeggingen gedaan omdat dat de handelspositie met China ernstig kan schaden.

Chipmachines

ASML kan zijn geavanceerdste chipmachines, de zogeheten extreme ultraviolet-machines of EUV, al langer niet aan China verkopen. Onder voormalig president Donald Trump heeft Washington een exportverbod ingesteld voor hoogwaardige technologieën naar China. EUV-machines vallen onder het Wassenaar Arrangement. Dit internationale verdrag beperkt de export van wapens naar bepaalde landen, maar ook van moderne technologie die voor militaire doeleinden kan worden gebruikt.

Nu willen de VS dat ook deep ultraviolet-machines, of DUV, niet meer naar China mogen worden geëxporteerd. Hoewel dat dus een oudere technologie betreft wordt het merendeel van de chips wereldwijd nog met deze chipmachines gemaakt.

ASML laat aan Bloomberg weten dat de discussie niet nieuw is. „Er zijn geen beslissingen genomen en we willen niet speculeren of op geruchten reageren”, aldus een zegsvrouw. Wennink liet eerder weten dat ASML tegen een exportverbod van DUV-machines is omdat dit al een uitontwikkelde technologie is.

ASML is de belangrijkste maker van lithographiemachines waarmee structuren op chips kunnen worden aangebracht. Leveringen aan chipfabrieken in China, die eigendom van zowel Chinese als buitenlandse chipfabrikanten zijn, waren in 2021 goed voor een kleine 15 procent van de omzet van ASML.