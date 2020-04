Ingrid Thijssen weg bij Havenbedrijf Rotterdam richting VNO-NCW

Volgens een verklaring is het werk in Rotterdam niet met haar nieuwe baan te combineren. Daarnaast is bekend geworden dat Ruud Sondag weer terugkeert in de raad van commissarissen van de haven.

Thijssen kondigde eerder ook al haar vertrek aan bij netwerkbedrijf Alliander waar ze de laatste jaren de leiding in handen had. Bij VNO-NCW wordt ze het belangrijkste gezicht van het Nederlandse bedrijfsleven.

Eerste vrouwelijke voorzitter

Nu staat Hans de Boer nog aan het hoofd van de vereniging. Hij zou eigenlijk op 1 juni vertrekken, maar dat is in verband met de coronacrisis uitgesteld tot na Prinsjesdag. Vanaf 1 juni gaat Thijssen wel al aan de slag bij VNO-NCW. Ze wordt de eerste vrouwelijke voorzitter van de werkgeversorganisatie.

Sondag was van 2017 tot 2018 al commissaris bij het Havenbedrijf Rotterdam. Zijn vertrek destijds hing samen met zijn benoeming tot topman van Eneco om de verkoop van dat energiebedrijf te begeleiden. Dit proces is nu afgerond.

Sondag zal per 1 mei worden benoemd voor een termijn van drie jaar. Het havenbedrijf houdt voorlopig dus vier commissarissen. Voor een vijfde lid wordt een wervingsprocedure gestart.