Zorgen over leveringsketen nemen toe bij Alfen

Vooral op het gebied van elektronische componenten is er wereldwijd sprake van toenemende druk, zei topman Marco Roeleveld in een toelichting op de halfjaarcijfers. De problemen zullen ook in 2022 aanhouden.

Laadpalen

Alfen sloot de eerste helft van het jaar af met meer winst op een hogere omzet. Vooral de groeiende vraag naar laadpalen voor elektrische auto’s zorgde ervoor dat de onderneming meer geld verdiende. De omzet bij de laadpalendivisie steeg naar €41,3 miljoen, tegen €24,7 miljoen na de eerste zes maanden van 2020.

Alfen groeide met name in de West-Europese markten waar de elektrische auto steeds populairder wordt. Circa 60% van de laadpalenomzet werd buiten Nederland behaald. Alfen was in de meetperiode goed voor de productie van 46.600 laadpalen.

Opslagsystemen

Energieopslagsystemen, die bijvoorbeeld bij windmolens en zonneparken kunnen worden neergezet om op gezette momenten energie op te slaan om de druk van het elektriciteitsnet te halen, waren goed voor €11,5 miljoen aan opbrengsten, 47% meer dan een jaar eerder. Verder was er een groeiende vraag naar slimme elektriciteitsoplossingen als onderdeel van de energietransitie. Hier boekte Alfen 8% omzetgroei, tot een totaal van €62,5 miljoen.

Hogere omzet en winst

Alfen realiseerde een totale omzet van €115,3 miljoen. Dat is een stijging met 28% in vergelijking met een jaar eerder. Daarbij stegen de opbrengsten in het tweede kwartaal beduidend harder dan in het eerste kwartaal. Het bedrijf merkte ook dat de negatieve effecten van de coronacrisis steeds zwakker worden.

Het bedrijfsresultaat kwam uit op €16,9 miljoen. Dat was in dezelfde periode een geleden nog €10 miljoen. De winst steeg met 77% tot €9,3 miljoen. Alfen houdt vast aan de eerdere voorspelling van een jaaromzet tussen de €225 miljoen en €250 miljoen.