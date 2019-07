Boekhandels AKO leggen FBTO-verzekeringen in de schappen

Achmea-merk FBTO en AKO kondigen donderdag aan dat vanaf maandag 29 juli de reis- en fietsverzekeringen bij 82 AKO-vestigingen te koop zijn. FBTO wil naast de verkoop via het intermediair en de eigen website ook via retailwinkels polissen verkopen.

Bij de AKO’s komt er een display op de balie te staan met verzekeringskaarten. Die staan voor premietegoed. Er staat bijvoorbeeld €6 premietegoed op zo’n kaart. Met die kaarten kun je in een app van Smart2Cover je gegevens invullen en een verzekering afsluiten. Je eerste maandpremies worden voor zover mogelijk van het tegoed betaald. Daarna betaal je je premie gewoon via maandelijkse afschrijvingen. Na afsluiting via de app krijg je binnen enkele minuten de polis via je e-mail.

Reizen en fietsen

In eerste instantie liggen er in de winkels doorlopende reisverzekeringen en fietsverzekeringen. Kortlopende reisverzekeringen en de buitenshuisverzekeringen (schade aan je spullen buitenshuis) volgen waarschijnlijk later.

FBTO ziet de verkoop in de boekenwinkel als stap om ’de meest intiutieve verzekeraar’ te worden. „De klant verwacht van ons relevantie en persoonlijke keuzevrijheid. Met nieuwe vormen van distributie willen we hier invulling aan geven. Alleen dan kunnen we het juiste aanbod op de juiste plek en op het juiste moment doen”, zegt Rogier de Weerd, Sr. Manager Marketing en Verkoop van FBTO.