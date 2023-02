Vopak wordt beloond voor weg naar duurzamere stoffen

Het tankopslagbedrijf zag zijn aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) groeien van €826,6 miljoen in 2021 naar €887,2 miljoen afgelopen jaar. De omzet steeg van €1,2 miljard naar €1,4 miljard.

„Door onze verbeter-, groei- en acceleratiestrategie zal Vopak in 2030 een ander bedrijf zijn. De samenleving zal nieuwe, duurzame producten nodig hebben die wij kunnen verwerken”, aldus ceo Dick Richelle in een verklaring. „We zullen nieuwe partnerschappen smeden en ons bedrijf geleidelijk maar resoluut transformeren.”

Chemische terminals

In Nederland bekijkt Vopak de toekomst van de terminals voor chemische stoffen in Rotterdam. Het is niet uitgesloten dat het tankopslagbedrijf die van de hand doet. Later dit jaar zal ook meer bekend worden over de investeringen in de LNG-terminal voor vloeibaar gas die Vopak in een joint venture met Gasunie in de Rotterdamse haven bouwt.

Voor komend jaar verwacht Vopak verdere groei en een ebitda van tussen de €910 miljoen en €950 miljoen.