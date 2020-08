Column: Ondernemers moeten zich aanpassen aan nieuwe abnormaal

Het coronavirus is nog lang niet weg. Ⓒ Hollandse Hoogte / Sabine Joosten

Daar is ie dan echt: het nieuwe normaal. Getroffen ondernemers en hun werknemers worden nu voluit geconfronteerd met de situatie die premier Mark Rutte al ruim voor de zomer aankondigde. Op 1 mei zei hij al dat we moeten wennen aan de nieuwe situatie ’zolang er geen vaccin is, zolang er nog geen medicijnen zijn, zolang de groepsimmuniteit op het lage percentage staat waar het lijkt te staan’. We gaan voor een lange tijd te maken krijgen met ’de anderhalve meter, de hygiëne-eisen en alle andere zaken’.