De harde woestijnwind beukt op ons en het gat in de grond achter de dijk aan zee in Oman. Zonnebril op tegen het zandstralen. Het is december 2018 en ik ben op bedrijfsbezoek bij maritiem dienstverlener Boskalis in het Midden-Oosten. Na een trip van 24 uur ben ik gearriveerd in een vissersplaatsje in het noorden dat opgestuwd moet worden in de vaart der volkeren.