Prijskaartje van €3,5 miljard op Vinted na steun KPN-belager

Met de laatste investeringsronde is de waarde van Vinted flink toegenomen. Aan het Litouwese bedrijf hangt een prijskaartje van naar schatting €3,5 miljard. Eind 2019 werd ook al geld opgehaald bij investeerders.

Vinted, dat in ons land bekendheid heeft verworven met zijn zeer actieve reclamecampagnes, timmert de laatste jaren flink aan de weg. Naast Frankrijk en België is het bedrijf ook actief geworden in het Verenigd Koninkrijk en Italië. Vorig jaar werd in Nederland concurrent United Wardrobe overgenomen.

Bekijk ook: Kledingreus Vinted koopt Nederlandse marktplaats United Wardrobe

Nederlander aan het roer

Aan het roer bij Vinted staat sinds 2017 de Nederlander Thomas Plantenga. Na het zware weer voor het bedrijf in 2016 heeft hij het bedrijf weer winstgevend gemaakt. Plantenga benadrukte met het opgehaalde geld de dienstverlening te willen gaan verbeteren. Ook bekijkt hij de opties om nieuwe markten te gaan betreden.

EQT kwam eerder dit jaar nog in het nieuws door zijn interesse voor telecomconcern KPN. Het is een beursgenoteerde Zweedse private equity-firma die voortkomt uit de Stockholms Enskilda Bank, deels eigendom van de familie Wallenberg, de rijkste industriële dynastie van Zweden. De familie controleerde eind jaren negentig een groot deel van de Zweedse economie met de belangen die het in veel multinationals had.

De markt voor de tweedehandskleding groeit sinds de uitbraak van de pandemie in maart vorig jaar hard. Ook grote partijen, zoals het Zweedse H&M doen al experimenten om deze markt te gaan betreden.