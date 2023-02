Wolters Kluwer beloont beleggers na sterk jaar

De nettowinst van Wolters Kluwer steeg 41% naar €1,03 miljard. De omzet nam met 14% toe tot €5,45 miljard. Tegen constante valutakoersen wist het concern de omzet met 6% te laten groeien.

Dividend 15% omhoog

Na het voorspoedige jaar 2022 gaat Wolters Kluwer zijn aandeelhouders belonen. Het dividend wordt met 15% verhoogd naar €1,81 per aandeel. Ook gaat de informatieleverancier dit jaar opnieuw voor €1 miljard aan aandelen inkopen.

Ceo Nancy McKinstry spreekt over 2022 als een jaar waarin Wolters Kluwer veel heeft geïnvesteerd in producten die klanten helpen te innoveren. Zij verwacht dat haar onderneming dit jaar op eigen kracht robuust blijft groeien en de winstmarge zal verbeteren. Voor de winst per aandeel voorspelt McKinstry een groei van 7% tot 9% in 2023. Zij geeft wel aan dat de inkomsten uit eenmalige producten en diensten nog een uitdaging zijn in het lopende halfjaar.

Nieuwe divisie

Wolters Kluwer kondigt tevens aan in maart de nieuwe divisie Corporate Performance & ESG te lanceren. In dit onderdeel worden activiteiten samengevoegd die grote bedrijven helpen met rapportages over hoe zij financieel, operationeel en qua duurzaamheid draaien en hoe zij dat kunnen verbeteren. In de nieuwe divisie worden onder meer de dochters CCH Tagetik, Enablon en TeamMate samengevoegd.

De activiteiten die deel gaan uitmaken van de nieuwe divisie Corporate Performance & ESG waren in 2022 goed voor een omzet van €639 miljoen en groeiden met 12%. Wolters Kluwer denkt de onderdelen sneller te kunnen laten groeien door ze te bundelen in een nieuwe divisie.