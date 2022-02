Dochter koopt huis, vader moet €20.000 boeterente betalen

De man had de woning in augustus vorig jaar verkocht aan zijn dochter, die haar al sinds 2013 van hem huurde. Toen de man daarna zijn hypotheek afloste, kreeg hij van Rabobank een rekening van €20.662 wegens het vervroegd aflossen van zijn lening. Die boeterente is een vergoeding voor de winst die de bank misloopt doordat het contract vroegtijdig wordt opgezegd.

In de kleine lettertjes van de overeenkomst stond dat hij alleen kosteloos van het contract afkwam als hij er zelf woonde. Letterlijk: „De geldlening mag zonder vergoeding worden afgelost bij juridische overdracht van alle registergoederen die u zelf bewoont.”

’Eerder verteld’

Nog in 2019 had de consument de rente op zijn hypotheek voor twintig jaar vastgezet. Bij die gelegenheid had de bank hem erop moeten wijzen dat hij niet zonder boete het huis kon verkopen, stelde de man tegenover de geschillencommissie van het Kifid. Zo had hij naar eigen zeggen al jaren eerder verteld dat zijn dochter het pand ging huren, terwijl hij bovendien een ander postadres voor zichzelf had opgegeven. Kortom: Rabobank had het moeten weten.

Het Kifid vond dat Rabobank zijn zorgplicht niet heeft geschonden. De commissie vond niet bewezen dat Rabobank in 2019 wist dat de woning spoedig verkocht zou worden. Het Kifid vond het ook onwaarschijnlijk dat de man dit van plan was. Want waarom had de vader dan de hypotheekrente voor twintig jaar vastgezet? De klacht is afgewezen, de vader moet de boete betalen.