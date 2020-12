Tennet-bestuurder Ben Voorhorst: ’Stop met subsidie op zon’

Ben Voorhorst Ⓒ FOTO LIZE KRAAN

Als het aan de groene haviken ligt, is er nog niet genoeg energie uit zon en wind. Anderen benadrukken kernenergie of gas. Maar volgens mister Tennet Ben Voorhorst is de energiemix niet langer de urgentste discussie. „We moeten stoppen met alleen maar focussen op hoe we meer groene energie in het systeem kunnen pompen. We moeten vooral zorgen voor een veel flexibeler systeem.”