Inflatie, maar we trekken meer geld uit voor leuke dingen

Dat blijkt uit de data over betalingen van creditcardbedrijf ICS, dat onder meer de creditcards van ABN Amro, de Volksbank, Visa, Mastercard, de ANWB en de Bijenkorf uitgeeft.

In het eerste kwartaal van 2023 hebben we veel meer uitgegeven aan vermaak buitenshuis dan in het eerste kwartaal van 2022, toen er nog een coronalockdown was. Vakanties in Nederland waren ook een stuk populairder.

Uit eten

We gaven begin 2023 ook veel meer uit aan entertainment dan voor de coronapandemie. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2019 rekenden we 17% vaker af met een creditcard. Ook voor eten en drinken, waar restaurants onder vallen, trokken we de kaart 12% vaker dan voor de coronatijd. Alleen maaltijden laten bezorgen is minder populair: we gaan er weer echt op uit.

We betalen vaker voor reizen, zowel in binnen- als in buitenland, maar nog niet zo vaak als voor corona. Het totale aantal transacties lag tien procent lager dan in dezelfde periode van 2019, maar 22% hoger dan in het eerste kwartaal van 2022.

Fysieke winkel

„Nederlanders gebruikten in het vorige kwartaal weer steeds vaker hun creditcard. Het totale aantal transacties is in deze periode met 13% toegenomen, vooral in fysieke winkels. Zo bieden de voordelen van een creditcard - zoals de aankoopbescherming en aflevergarantie - juist in deze tijd extra zekerheid”, vertelt David Compier, cco van ICS.

„Ook in de reiscategorieën zien we herstel, waaruit blijkt dat Nederlanders nog altijd bezig zijn met een inhaalslag en zich graag weer buitenshuis vermaken.”