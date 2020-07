Wapenverkopers gespekt door rellen

Die opvallende verkoopstijging in deze periode is onder andere af te leiden aan het aantal achtergrondchecks van personen door de Amerikaanse FBI, verplicht bij wapenverkopen.

In de Verenigde Staten voerde de dienst van april tot juni ongeveer 5,4 miljoen van die persoonscontroles uit voor wapenaankopen, bijna het dubbele van de 2,8 miljoen die in dezelfde periode vorig jaar werden verwerkt.

Mensen voeren bij hun aankoop vaak ’zelfverdediging’ als belangrijkste reden op, meldt de National Shooting Sports Foundation. Alleen al in juni steeg het aantal landelijk met 136% afgezet op jaarbasis. Het aantal verkopen verdrievoudigde in de staat Georgia en verdubbelde ruim in New York, Illinois, Oklahoma en Minnesota.

Dealers zeggen tegen de Wall Street Journal dat nieuwe kopers alleen al verantwoordelijk zijn voor naar schatting 40% van de recente verkopen. Handwapens - vaak gebruikt voor persoonlijke bescherming - worden bijna twee keer zo vaak verkocht als geweren of jachtgeweren, aldus de National Shooting Sports Foundation.