Universiteit betaalt vrouwen €175 minder

Amsterdam - Vrouwelijke wetenschappers verdienen bij de universiteit van Tilburg gemiddeld €175 bruto per maand minder dan mannelijke collega’s. De Brabantse universiteit is de eerste in Nederland die de loonkloof in kaart heeft gebracht.