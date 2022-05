Klant kiest goedkopere merken maar nog geen andere supermarkt

Onderzoekers van ABN Amro hebben bestedingen van hun particuliere klanten met de pinpas anoniem onderzocht, omdat door de prijsstijgingen wordt verwacht dat mensen op de kleintjes gaan letten. Vooral lagere inkomens krijgen flinke klappen door gestegen energie- en voedingsprijzen, die daardoor een relatief grotere hap uit hun budget nemen.

Nu blijkt uit het onderzoek dat consumenten over het algemeen nog niet op zoek gaan naar de goedkoopste producten in de verschillende supermarkten, ofwel dat ze van hun eigen favoriete supermarkt afwijken. Sinds 2018 bezoekt een consument stabiel het gemiddelde aantal van drie winkels per maand, en dat is nog niet toegenomen.

Koopjes jagen

Wat wel zichtbaar is: als eerste reactie op de inflatie, kopen consumenten meer huismerken in plaats van de zogeheten A-merken die vaak op ooghoogte in de schappen liggen. Dit liet onderzoek van marktonderzoeksinstituut GfK al eerder zien. Als de inflatie toeneemt of op zijn minst blijft aanhouden, verwachten de onderzoekers van ABN Amro wel dat consumenten meerdere supermarkten zullen bezoeken om op koopjes te jagen.

Wat ook uit het onderzoek naar voren kwam, is dat consumenten tijdens de coronapandemie meer gingen besteden in de supermarkten, met een flinke uitschieter in de feestmaand december. De hogere bestedingen zijn vooral te wijten aan de mensen met de hogere inkomens. Deze groep ging normaliter vaker uit eten. Door de lockdown kon dat natuurlijk niet, omdat de horeca verplicht was gesloten. Het bleek dat deze groep luxe boodschappen deed om dat gat te vullen.