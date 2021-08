Column: garantie bij (web)winkel is vooral gedoe

Financieel

Advies: Vakbondsstemming bij distributiecentrum Amazon moet over

Een stemming over het oprichten van een vakbondsafdeling bij een distributiecentrum van webwinkelconcern Amazon in de Verenigde Staten moet opnieuw worden gehouden. Dat staat in een advies van een overheidsfunctionaris na een protest van vakbond RDWSU, volgens bronnen van persbureau Bloomberg. Dat a...