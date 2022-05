Premium Het beste van De Telegraaf

Column: globalisering vlak je niet zomaar uit

Door Raoul Leering Kopieer naar clipboard

Nieuwe cijfers laten zien dat globalisering zich vooralsnog goed staande houdt te midden van de storm die het over zich heen krijgt. Nadat de Kredietcrisis al voor een sterke terugval in de groei van de wereldhandel zorgde, opende Donald Trump gedurende zijn presidentschap een frontale aanval op de vrijhandel. En vervolgens gooide corona roet in het eten. Dit jaar is de oorlog in Oekraïne erbij gekomen. Het is een opeenvolging van tegenvallers voor geglobaliseerde bedrijven.