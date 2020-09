’Geheime prijsafspraken meubelbranche’

Een aantal leveranciers zou winkeliers opleggen welke prijs zij voor hun producten mogen vragen aan consumenten. De ACM vermoedt ook dat de betrokken leveranciers onderling verboden afspraken maken over de verkoopprijzen die zij de winkeliers in rekening brengen. Eerder deze week is de toezichthouder al bij verschillende bedrijven binnengevallen.

Minimumverkoopprijs

De ACM noemde geen namen en om hoeveel bedrijven het gaat. Winkels in de sector woninginrichting zouden daarbij minimumverkoopprijzen opgelegd hebben gekregen, wat weer nadelig was voor consumenten. Volgens de ACM is praten met concurrenten over toekomstige prijzen en verwachte prijstrends alleen al verboden, omdat dit de onderlinge concurrentie vermindert en daarmee van invloed kan zijn op prijzen.

De marktwaakhond zal de kwestie de komende maanden verder onderzoeken. Als blijkt dat sprake is van verboden afspraken kunnen bedrijven worden aangepakt. Dan volgt een boete of een andere sanctie.

Het was voor de ACM overigens de eerste keer dat in coronatijd invallen werden gedaan. Daarbij is volgens de toezichthouder volgens de RIVM-richtlijnen gehandeld.