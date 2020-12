Aegon gaat mes in kleine markten en in kosten zetten

Aegon gaat zich richten op drie kernmarkten: de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk, de groeimarkten Spanje en Portugal, Brazilië en China, plus één wereldwijde vermogensbeheerder. In kleine markten of landen met kleine posities is het bedrijf „geneigd” te vertrekken. Eerder verkocht Aegon al zijn activiteiten in Centraal- en Oost-Europa. Daarnaast gaat Aegon zijn verzekeringsdiensten tegen het licht houden en mogelijk stoppen met bepaalde activiteiten.

De beoogde kostenbesparingen van 400 miljoen euro moeten in 2023 worden behaald. Dat zou een verlaging van de kostenbasis met 13 procent zijn ten opzichte van 2019. Aegon denkt bijvoorbeeld kosten te kunnen besparen door minder kantoorruimte nodig te hebben of te snijden in reiskosten. Er zullen volgens het bedrijf ook banen verloren gaan, maar concrete cijfers werden niet genoemd. „We hebben een mozaïek aan verschillende initiatieven om kosten te besparen”, zei Friese in een toelichting.

Aegon gaat wel 150 miljoen euro investeren in initiatieven voor groei. Dat kan weer leiden tot nieuwe banen bij het bedrijf. Daar komen nog eenmalige investeringen van 650 miljoen euro bovenop in de komende jaren. Verder wil Aegon zijn dividend laten toenemen, waarbij voor 2023 wordt gemikt op een winstuitkering voor aandeelhouders van 0,25 euro per aandeel. Daarnaast moet de schuld worden verlaagd naar 5 miljard tot 5,5 miljard euro in 2023, van de huidige 6,6 miljard euro.

„We nemen flinke stappen om Aegon te transformeren om zo de prestaties te verbeteren en waarde te creëren voor onze klanten en aandeelhouders”, aldus Friese. Volgens de topman worden „echte keuzes” gemaakt om de resultaten op te krikken van de verzekeraar die volgens hem de laatste tijd zijn achtergebleven.