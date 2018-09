Kleiner verlies voor Rocket Internet

BERLIJN (AFN) - Start-upinvesteerder Rocket Internet heeft zijn verlies dit jaar verder weten terug te brengen. Het bedrijf dat onder meer maaltijdboxbezorger HelloFresh op weg hielp en eerder dit jaar naar de beurs bracht, sprak zelf over een ,,significante stap in de richting van winstgevendheid".

Ook de beursgang van maaltijdbezorgdienst Delivery Hero droeg in positieve zin bij. Het tekort over de maanden januari tot en met september kwam uit op 44 miljoen euro. Een jaar eerder was nog sprake van een verlies van 642 miljoen euro. Destijds werden duidelijk vraagtekens gezet bij het vermogen van het bedrijf om überhaupt zwarte cijfers te schrijven.

Bij verschillende bedrijven, waaronder Global Fashion Group en Home24, vielen de marges hoger uit. Evengoed werden bij de onderdelen nog rode cijfers geschreven.