Beursblog: AEX houdt stand ondanks tik voor Prosus

De AEX schommelt vanochtend rond de slotstand van gisteren. Alleen Prosus heeft last van de negatieve stemming in Azië vanochtend. Beleggers zijn in afwachting van een reeks kwartaalcijfers, waaronder AEX-zwaargewicht ASML morgenochtend.

