Beursblog: TomTom achteruit op vlak Damrak

De Amsterdamse beurs schommelt dinsdagmiddag rond de slotstand van gisteren. Beleggers doen het rustig aan in aanloop naar de publicatie van de komende reeks kwartaalcijfers, waaronder van AEX-zwaargewicht ASML. Randstad is in trek bij beleggers. Smallcapfonds TomTom zakt echter terug na de fraaie koerswinst op maandag.

De Amerikaanse beurzen zijn verdeeld aan de handel begonnen. Bank of America wordt beloond door beleggers na een winstsprong in het afgelopen kwartaal. Klik hier als het beursblog hieronder niet zichtbaar is. DFT Dagelijks Elke ochtend het belangrijkste financiële nieuws. Inschrijven Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Lees hier ons privacybeleid.