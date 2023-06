Woningmarkt klimt verder uit het dal

Vooral in Amsterdam is het herstel van de woningmarkt goed zichtbaar, de stad loopt qua herstel voor op de rest van het land. Ook in april was die trend zichtbaar, constateert Calcasa. Toch lag het aantal verkochte huizen nog 3,3% lager dan in april vorig jaar.

Betaalbaarheid

Door de stijgende hypotheekrente nam de betaalbaarheid van een huis afgelopen jaar snel af. Daardoor moet de gemiddelde huizenkoper nu bijna een kwart (iets meer dan 23,2 %) van zijn netto maandsalaris uitgeven aan woonlasten. Een jaar geleden was dat nog 15%.