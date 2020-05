Geen fusie Renault-Nissan-Mitsubishi, wel verloving

De samenwerking is sinds het vertrek van Nissan-topman en alliantiebaas Carlos Ghosn in het slop geraakt. Verschil van inzicht en onderlinge ruzies maakten de samenwerking onbestuurbaar. Met de hernieuwde samenwerkingsstrategie neemt de alliantie ook definitief afscheid van de visie van Ghosn, die vertrok vanwege fraude. Ghosn streefde naar een volledige fusie tussen Nissan, Mitsubishi en Renault. Die komt er definitief niet.

De partners bouwen voort op de bestaande alliantievoordelen zoals gezamenlijke inkoop. Wel gaan de drie merken nadrukkelijker gebruik maken van de kracht in hun eigen regio en is het de bedoeling dat zij elkaar minder in de wielen rijden. Zo beconcurreren nu op de Europese markt veel Nissan- en Renault-modellen elkaar nog.

De drie partners hebben nu afgesproken dat Nissan zich richt op China, Noord-Amerika en Japan. Renault moet Europa, Rusland, Zuid-Amerika en Noord-Afrika veroveren en Zuidoost-Azië, Australië en Nieuw-Zeeland zijn voor Mitsubishi.

Alliantiebaas Jean-Dominique Senard benadrukt dat de drie merken met de hernieuwde samenwerkingsstrategie het concurrentievermogen en de winstgevendheid wil verbeteren.

Renault, Nissan en Mitsubishi hebben afgesproken dat er per productsegment één moedervoertuig worden ontworpen door het leidende merk en dat de andere partners daarbij aanhaken met volgwagens. Deze regeling moet 40% besparingen opleveren aan ontwikkeling in nieuwe modellen.