Supermarkt redt jaar voor voormalige Suiker Unie, Cosun

De omzet van de suikerbietencoöperatie daalde een fractie van €2,05 miljard in 2019 naar €2,03 in het het afgelopen jaar. Het bedrijfsresultaat (ebitda) steeg wel van €179 miljoen naar €202 miljoen. De bietsuikerproductie bleef daarbij nagenoeg 1,1 miljard ton.

Cosun benadrukt dat de coronapandemie een wisselende impact heeft op de verschillende bedrijfsonderdelen. Zo had Avika het lastig vanwege de sluiting van de horeca, andere divisies wisten echter weer te profiteren van de weg de die consumenten aflegden naar het retailkanaal, met name de supermarkten. Daarnaas profiteerde Cosun Beet Company nog een extra door hogere suikerprijzen en de grote vraag naar bio-ethanol voor desinfecteringsmiddelen.

Voor Aviko was afgelopen periode een heuse achtbaan. In 2019 bereikte het bedrijfsresultaat van de frietmaker een record. Afgelopen jaar zakte het volume werkelijk in. Aviko is met zijn aardappelproducten voor 85% afhankelijk van horeca en foodservice en werd tijdens de eerste lockdown van 2020 zwaar getroffen. In de zomer herstelde de afzet zich weer.

Toch wist de patatfabrikant nog een klein plusje bij te dragen aan het resultaat voor de coöperatieleden van Cosun. Het onderdeel Aviko Rixona, dat aardappelgranulaat en -vlokken produceert voor kant- en klaarmaaltijden, soepen en snacks, deed het goed. De afzet in China groeide. Daarnaast sprongen afhaal- en thuisbezorgdiensten, traditioneel grote afnemers van aardappelgranulaat en -vlokken, creatief om met de tweede lockdown.

Verder profiteerde Aviko van overnames afgelopen jaar. Zo lijfde het de aardappelverwerkingsfabriek van Unilever in het Duitse Stavenhagen in, nam het de Chinese Hongyuan Louis over en werd de capaciteit in Nederland en België uitgebreid. Cosun verwacht door de aanhoudende groei van de vraag naar aardappelsnacke en diepgevroren patat dan ook dat Aviko in 2021 onverminderd door kan groeien.

De bij Cosun aangesloten akkerbouwers zullen meeprofiteren van de relatief goede resultaten over 2020. De leden krijgen over 2020 €42 miljoen uitgekeerd, €3 miljoen meer dan in 2019.