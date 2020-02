Unibail schudt portfolio verder op

Topman Christophe Cuvillier meldde in een toelichting op de jaarcijfers dat de retailomgeving uitdagend blijft. Desondanks wist het AEX-fonds groei te realiseren. Zo stegen de vergelijkbare nettohuurinkomsten op jaarbasis met 3 procent tot 2,5 miljard euro.

Tegenover de desinvesteringen staan ook overnames. De totale groei van de huurinkomsten was 15 procent. In Nederland was hier sprake van een dubbelcijferige groei van de vergelijkbare huurinkomsten tot 62 miljoen euro. Het bedrijf verdient het meeste van zijn geld in de VS en Frankrijk, waar ook sprake was van groei. In Scandinavië gingen de vergelijkbare opbrengsten omlaag.