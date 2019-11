'Positief begin voor Damrak'

Aan het brexitfront heeft de Britse premier Boris Johnson het idee van een vertrek uit de Europese Unie zonder een overeenkomst laten varen, nu de deadline is gepasseerd. Johnson heeft de afgelopen maanden steeds geroepen dat hij per 31 oktober uit de EU wilde stappen, met of zonder deal.

Washington en Peking stelden vrijdag dicht bij het bereiken van een gedeeltelijk handelsakkoord te zijn. De Amerikaanse minister van Handel Wilbur Ross acht daarnaast de kans groot dat de VS en China nog deze maand hun handtekening zullen zetten onder een eerste fase van een handelsakkoord.

PostNL

De Europese automakers staan eveneens in de schijnwerpers. Volgens Ross worden de hogere invoertarieven die de VS willen instellen op auto's uit onder meer Europa en Japan, mogelijk niet doorgevoerd. Eerder dreigde president Donald Trump met tarieven tot wel 25 procent.

Op Beursplein 5 opende PostNL de boeken. De overname van rivaal Sandd drukte duidelijk op de resultaten van het post- en pakketbedrijf. PostNL liet tevens weten zijn tarieven voor het versturen van post en pakketten volgend jaar te verhogen.

VEON

Tankopslagbedrijf Vopak wist in het derde kwartaal de omzet op peil houden, bij een lagere bezettingsgraad van zijn opslagtanks. Het resultaat ging wel omhoog. DPA Group zag de winst in het derde kwartaal flink groeien. De detacheerder ziet dat er door de krapte op de arbeidsmarkt veel vraag is naar zijn personeel. Het bedrijf verwacht dat de resultaten in het vierde kwartaal in lijn zijn met de resultaten tot nu toe.

Ook distributeur en groothandelsbedrijf B&S en telecombedrijf VEON kwamen met handelsberichten. B&S behaalde in de eerste negen maanden meer omzet. Vooral met producten voor de gezondheids- en verzorgingssector werden goede zaken gedaan. VEON zag de kwartaalomzet dalen. De winstgevendheid ging wel omhoog.

De euro was 1,1166 dollar waard, tegen 1,1169 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,6 procent tot 55,86 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent minder op 61,36 dollar.