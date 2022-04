Undercoveragent Brabant ook betrokken bij geheim onderzoek naar zorgfraude

Dit bevestigde het Openbaar Ministerie (OM) dinsdagmiddag in de Rotterdamse rechtbank tijdens een voorbereidende zitting tegen zes verdachten die volgens justitie ruim dertien miljoen euro achterover hebben gedrukt door het plegen van zorgfraude. De zes, allemaal afkomstig uit de Turkse gemeenschap, verdienden hun miljoenen met valse thuiszorgdeclaraties, waarbij zij zorgverzekeraars VGZ, Zorg en Zekerheid en Zilveren Kruis oplichtten.

De verdachten werden vorig jaar juni gearresteerd. Een aantal verdween wekenlang achter de tralies in voorlopige hechtenis.

Volgens de verdachten werden zij geruime tijd voor hun aanhouding benaderd door de bewuste undercoveragent met het verhaal dat hij geld in hun zorgbedrijf wilde stoppen. „Tijdens een etentje bij de Amsterdamse Harbour Club wilde hij ons z’n plan presenteren. Daar kwam hij vervolgens voorrijden in een Maserati en vertelde ons dat hij tien miljoen euro wilde investeren in ons bedrijf voor de bouw van een verzorgingshuis. Tien miljoen, in contanten. We zijn er niet op ingegaan”, stelde een verdachte dinsdag op de rechtbank.

Arne Kloosterman, advocaat van verdachte Mert D., ziet aanleiding om de infiltratiepoging van de undercoveragent bij het zorgbedrijf nader te onderzoeken. Kloosterman: „Bij de drugszaak in Brabant zijn de nodige vragen gerezen over de inzet van deze politieman. Het lijkt me daarom wenselijk om zijn betrokkenheid bij dit onderzoek tegen het licht te houden.”

De strafzaak tegen de zes verdachten wordt later dit jaar voortgezet.