’Geprint huis van 130 m² is 30% goedkoper’

Het is gebouwd door SQ4D, zo meldt Reuters. Het heeft daarbij nog een vrijstaande garage, en zal ongeveer 130 m² groot worden.

De 3D-printer wordt gevuld en bouwt daarna volgens een software-ontwerp in zijn geheugen laagje voor laagje het bedoelde ontwerp op. Een grote muur wordt in 48 uur opgebouwd, zo claimen de architecten. Dat is sneller dan normaal.

Het hele huis zou in 8 dagen kant-en-klaar zijn, aldus Reuters.

De totale kosten kunnen dankzij de printer die dag en nacht kan doorwerken volgens de architecten zo’n 30% lager uitvallen.

Mega 3D-printer

Het wordt gemaakt, vooral om publiek en industrie te laten zien wat er inmiddels mogelijk is, aldus het bureau.

Het in aanbouw genomen huis in het stadje Riverhead heeft in de verkoop bij onroerendgoed-site Zillow een prijs van $299.000.

De fundering, de vloer en alle muren worden volledig gemaakt met de 3D-printer.

Bestaande printers konden deze grote klus niet aan. SQ4D moest eerst een eigen printer ontwerpen om eraan te kunnen beginnen.