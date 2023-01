Philips schrapt 6000 banen

De ontslagen komen niet onverwacht. Jakobs zei bij de vorige ontslagronde in oktober, die hij aankondigde toen hij nog maar een paar dagen ceo was, dat hij de eerste maanden van zijn bewind wilde werken aan een plan om het bedrijf er weer bovenop te krijgen. Daarbij liet hij al doorschemeren dat het waarschijnlijk was dat er nog meer banen geschrapt zouden worden. Gezien de grote problemen bij het bedrijf, was wel duidelijk dat een forse ingreep moest volgen. Dat het inderdaad ging om duizenden banen, lekte afgelopen vrijdag al uit via het Eindhovens Dagblad.

Van de 79.000 man bij Philips, werken er nu nog 11.0000 in Nederland. Bij de ronde in oktober werd al het opheffen van 800 banen aangekondigd. Daarvan gingen er uiteindelijk 163 via gedwongen ontslag. De grootste klap valt nu in de omgeving van Eindhoven en Best waar nu ruim 7.500 mensen werken. Twee derde van de banen die in Nederland verdwijnen, zijn bij Philips-vestigingen in deze regio. Ook op het hoofdkantoor gaan stevige klappen vallen. Philips verlaat zijn huidige onderkomen in de Breitnertoren aan de Amstel en trekt begin 2025 naar een kleiner pand aan de Zuidas.

Miljardenverlies

Philips was de afgelopen tien jaar winstgevend, maar maakte maandag het grootste verlies in 20 jaar bekend met een negatief bedrijfsresultaat van ruim €1,5 miljard, grotendeels door een afschrijving op het onderdeel dat slaapapneu-apparaten maakt. De omzet kwam uit op €17,8 miljard.

Jakobs heeft het doel voor de winstgevend van het bedrijf verlaagd voor de komende jaren. In plaats van 14 tot 15% richt hij zich tot 2025 eerst op een percentage niet ver boven de 10%. Daarna moet de operationele marge weer naar 15 a 20%, schrijft hij in een toelichting. Volgens de topman zit Philips in een aantrekkelijke markt, maar haalt het bedrijf ’vanwege onze aanzienlijke operationele uitdagingen niet de volledige waarde uit onze business, wat ook tot uitdrukking komt in ons resultaat over 2022’.

Philips kampt sinds medio 2021 met grote problemen omdat het 5,5 miljoen apneu-apparaten heeft moeten terugroepen. Dat heeft het bedrijf al €915 miljoen aan kosten opgeleverd, plus een afschrijving van €1,3 miljard op het onderdeel dat de dingen maakt. Daar komen de komende jaren nog claims van gedupeerde patiënten en beleggers bij, plus de nodige boetes van diverse autoriteiten die onderzoek doen. Onderzoek waar Philips eind vorig jaar uit concludeerde dat de gezondheidsrisico’s erg meevalt, is nog niet gevalideerd door toezichthoudende instanties. De koers van het aandeel is sinds het begin van de ellende met ruim 70% gedaald.

Onderdelentekort

Behalve de problemen met de apneu-apparaten heeft Philips ook problemen om aan voldoende onderdelen te komen, voor zijn andere producten. Het bedrijf beschikt over een vol orderboek, maar kan de bestellingen niet omzetten in inkomsten, omdat het componenten voor zijn apparaten tekort komt. Het verbeteren van de leveranciersketen en betere kwaliteitscontroles zodat zeperds zoals met de apneu-apparaten niet meer voorkomen, zijn de hoogste prioriteiten op het lijstje van Jakobs.

Na jaar na jaar divisies en productgroepen te hebben afgestoten totdat er alleen nog verzorgings- en medische apparaten overbleven, is het bedrijf nu niet van plan nog meer grote desinvesteringen te doen, bleek maandag. Een nieuwe inrichting van de bedrijfsstructuur moet het bedrijf helpen beter te presteren met de bestaande producten. Philips gaat onder andere minder research & development (r&d) centraal doen en meer bij de afzonderlijke divisies. Daarnaast snijdt in het aantal onderzoeksprojecten die het heeft lopen. Investeringen gaan naar een kleiner aantal grotere initiatieven, waarmee het bedrijf zijn uitgaven aan r&d verlaagt van €1,9 miljard naar €1,7 miljard op jaarbasis.

Bezem door de top

Ondertussen haalt Jakobs ook flink de bezem door de top. De Nederlander Kees Wesdorp gaat weg als hoofd de divisie die diagnose-apparatuur maakt en Vitor Rocha verdwijnt als topmanager voor de Amerikaanse markt. Hij wordt vervangen door de Amerikaan Jeff DiLullo. Philips stelt ook een lid van de raad van bestuur aan die verantwoordelijk wordt voor patiëntveiligheid. Daarvoor wordt de Amerikaan Steve Baca aangetrokken.