Dow Jones zakt onder 20.000 punten

De Dow-Jonesindex ging 7,3 procent achteruit naar 19.353 punten. De brede S&P 500 verloor 6,4 procent tot 2350 punten en technologiebeurs Nasdaq zakte 6,5 procent tot 6992 punten. Dinsdag verliep de beurshandel in New York al uiterst grillig. De regering-Trump kondigde een pakket maatregelen aan om de crisis het hoofd te bieden. Volgens minister van Financiën Steven Mnuchin ligt er een voorstel op tafel waarmee 1 biljoen dollar in de economie wordt geïnjecteerd

De onrust op de oliemarkt houdt ook onverminderd aan. De olieprijzen daalden tot het laagste niveau sinds mei 2003, toen de angst voor het SARS-virus in Azië de wereld in zijn greep hield. Olie- en gasproducenten Chevron en ExxonMobil werden tot 7,8 procent lager gezet.

Vliegtuigbouwer Boeing ging 22 procent onderuit. In de afgelopen twee dagen is de koers van Boeing al 31 procent gekelderd in verband met de crisis in de luchtvaartsector door het virus. Boeing heeft de Amerikaanse regering om miljardenhulp gevraagd om de malaise te doorstaan. Luchtvaartmaatschappijen als Delta Air Lines en American Airlines leverden tot 16 procent in.

Pakketbezorger FedEx schrapte zijn winstverwachting voor 2020 en gaat verder in de kosten snijden. FedEx moest een verlies van 2 procent slikken. Levensmiddelenconcern General Mills verhoogde zijn winstverwachting dankzij het hamsteren door Amerikanen van boodschappen, maar daalde desondanks 2 procent.