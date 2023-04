Landingsplek voor gezinnen na Turkse aardbevingen

Zij timmerden in enkele weken een avond in elkaar, om zoveel mogelijk geld op te halen voor containerwoningen. ,,Er was hier ruimte voor 120 man”, zei Uslu in restaurant Mondi, in het College Hotel in Amsterdam. ,,U bent met 150 man. Corendon was altijd al goed in overboekingen!”

Titus Kramer (l.) en ambassadeur Selçuk Ünal voor het College Hotel. Ⓒ De Telegraaf/PKB

,,In nood leer je je vrienden kennen”, sprak de Turkse ambassadeur Selçuk Ünal. ,,De Turken kwamen hier de bevolking helpen na de overstromingen van 1916, 1953 en 2021. Steeds blijken we er voor elkaar te zijn.”

In Nederland wonen zo’n 450.000 Turken en 1,2 miljoen Nederlanders gaan jaarlijks naar Turkije op vakantie. Het zijn cijfers die ondernemer Titus Kramer uit zijn mouw schudde. Hij is bestuurslid van de Corendon Foundation die twaalf jaar geleden werd opgericht om op te komen voor goede doelen, van zwerfdieren en de aanplant van bomen tot kunst en cultuur. En nu voor de massa’s ontheemden in Turkije. ,,Veel mensen leven nog buiten, onder een tentzeil of een stuk plastic”, wist Kramer.

Royaal boden de Trukse ondernemers op de veiling. V.l.n.r. Ali Elhafet (coaching), Hassan El Hadji (bloemen), Kahlid Oubaha (horeca), Jim Narain (vastgoed) en Said Bardan (horeca). Ⓒ De Telegraaf

Corendon deed al meer. Tv-presentatrice Olcay Gulsen, wier partner Ruud de Wild de avond presenteerde, vertelde dat zij Uslu belde en zei dat hij een medisch team moest sturen. Want medici lagen ook onder het puin. ,,Het lukte om 40 artsen en verpleegkundigen te sturen”, meldde zij. In het Turkse Elbistan bezocht ze haar moeder. ,,Alles was verwoest. We vroegen de burgemeester wat nodig was en hij zei: ’Winterjassen’. En er kwamen winterjassen.”

Chef-kok Justin Niessen van restaurant Mondi in het College Hotel, met marketing-bazin Kiana Cova. Ⓒ De Telegraaf

Bovendien werd er deze avond voor gezorgd dat ontheemde Turkse gezinnen straks weer even kunnen landen. Veel mensen hebben bijvoorbeeld sinds 6 februari niet gedoucht en dat kan dan weer. ,,Er staan al 25 wooncontainers klaar”, zei Uslu. ,,Ze worden gebouwd in Ankara met een productietijd van drie weken. Ze blijven van ons en we hebben opslagruimte genoeg”, verzekerde hij. ,,Dus later kunnen ze weer ergens anders worden ingezet.”

Communicatieman Frits Huffnagel pakte de hamer op als gehaaide veilingmeester. Hij prees een leiderschapscursus op Nyenrode aan met de vraag: ,,Wie is er ooit op Nyenrode geweest?” Meteen schoten enkele handen trots de lucht in en Huffnagel riep: ,,Dat is 3000, 3200, 3400 euro!” Tussen alle kavels door liet horeca-man Won Yip de veilingmeester melden dat hij vijf containers voor zijn rekening nam. Het was mooi te zien hoe daarna meer dinergasten riepen een hele container aan te bieden. Onder wie meerdere leden van Melles’ netwerkclub fCN, die een groot deel van de dinertafels kochten.

Mike van Eck (l.), van zorgmiddelen-organisatie The Medical Export Group , met Koray Yürük (m.) en André van Alphen, beiden van ziekenhuis-gigant Acibadem, dat twee noodhospitalen opzette in Turkije. Acibadem heeft 106 ziekenhuizen over de hele wereld en 27 in Turkije. Ze hebben een eigen bouwbedrijf dat de ziekenhuizen neerzet. Ⓒ De Telegraaf

Een belangrijk aandeel kwam via bloemenondernemer Hassan El Hadji, die contact zocht met de stichting Wilde Ganzen. ,,Hun eerste actie voerden zij voor de watersnood in Turkije en nu stellen zij €100.000 beschikbaar”, verhoogde hij het enthousiasme na het optreden van Jeroen van der Boom.

In totaal bracht de warmbloedige avond €500.000 op, goed voor bijna 100 containers.