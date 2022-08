Premium Het beste van De Telegraaf

Huis kopen voor studerend kind? Mogelijk flinke overwaarde, maar ook veel haken en ogen

Een kamer huren is duur, maar een huis kopen voor je kind is ook niet zonder risico. Ⓒ Foto Getty Images

Amsterdam - De huur voor een studentenkamer loopt de spuigaten uit. Tegelijkertijd is de prijs van koopwoningen de afgelopen jaren in een stijgende lijn omhoog gegaan. Is het dus een goed idee om een appartement te kopen voor je studerende kind? „Er zijn wel veel haken en ogen.”