’Wispelturigheid economie zit geluk in de weg’

AMSTERDAM (ANP) - De wispelturigheid van de economie ondermijnt hoe gelukkig Nederlanders zich voelen. Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) is het daarom van belang er voor te zorgen dat de Nederlandse economie zich stabieler ontwikkelt. Dat kan bijvoorbeeld door het pensioenstelsel schokbestendiger te maken of via het afbouwen van fiscale voordelen van een eigen huis.