Krapte personeel drukt resultaat Sif, orderboek buizenbouwer puilt uit

Sif heeft zijn omzet zien stijgen van €191,3 miljoen in de eerste helft van 2022 tot €218,1 miljoen in het afgelopen jaar. Het aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) bleef achter bij die groei en steeg met €300.000 een fractie tot €21,4 miljoen. De winst per aandeel komt uit op €0,17, een cent minder dan in de eerste helft van 2022.

Het rendement bleef achter door hogere personeelskosten. Daarnaast stelt Sif dat er door krapte op de arbeidsmartk veel met tijdelijke krachte gewerkt moest worden wat ten koste is gegaan van de efficiency. Het bedrijf gaat ervan uit dat de arbeidsmarkt nog wel een tijdje een grote uitdaging zal blijven. De productie blijft volgens ceo Fred van Beers achter bij de verwachting, 208 kiloton in plaats van 221 kiloton.

Orderboek

De orderboeken voor 2024 zitten al redelijk vol. Zo staat er veel werk te wachten op de Doggerbank C en kan Sif aan de slag met funderingen voor windmolenparken in de Baltische Zee. De uitbreiding van de productielocatie op de Tweede Maasvlakte in Rotterdam waar funderingen voor windmolens op zee worden gebouwd, is inmiddels begonnen.

Sif verwacht voor de rest van het jaar dat het aangepaste bedrijfsresultaat ongeveer uitkomt op het niveau van 2022. Dat was €41,8 miljoen.

