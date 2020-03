’Corona vormt gevaar voor voedselvoorziening’

Omdat veel landen hun grenzen dichtgooien om verspreiding van de ziekte tegen te gaan, maakt land- ten tuinbouworganisatie LTO Nederland zich grote zorgen voor de beschikbaarheid van voldoende personeel. De Nederlandse tuinbouw is afhankelijk van werknemers uit Oost-Europa, zodat de teelt en de oogst van groente en fruit kan stokken.

LTO Nederland heeft vanwege de de grote zorgen over de toekomstige beschikbaarheid van voldoende werknemers een Taskforce Arbeid ingesteld. Die moet bedrijven helpen bij het vinden van voldoende arbeidskrachten, laat een LTO-woordvoerder weten.

Transportkosten

Daarnaast maakt LTO Nederland zich zorgen over stijgende transportkosten. Doordat koelcontainers door geannuleerde afvaarten nu al op de kade blijven staan, stijgen de vervoerskosten snel. Het opgang houden van transport heeft topprioriteit voor LTO Nederland. De organisatie zegt daarom ook constant in contact te staan met partijen in transport en logistiek.

Enkele sectoren, met name de sierteelt, wordt nu al hard geraakt door de coronacrisis. Bloementelers zien de vraag uit Azië en Italië al inzakken en daardoor de handelsprijzen onderuit gaan.

Zorgboerderij

Ook de multifunctionele landbouw, zoals zorgboerderijen en landbouwbedrijven met een recreatieve activiteit, merken de impact al. Zij zien dat vergaderingen, groepsuitjes en overnachtingen worden geannuleerd. De multifunctionele landbouw is goed voor een jaaromzet van €900 miljoen en de sector groeit hard.