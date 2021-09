Materialentekort vertraagt coronaherstel VDL

Daarvoor waarschuwt president-directeur Willem van der Leegte tijdens de presentatie van de resultaten over het eerste halfjaar. Het familieconcern heeft zich in de eerste helft redelijk weten te herstellen van de coronaklap van 2020, maar de cijfers blijven nog wel achter bij die van pre-coronajaar 2019.

In de eerste zes maanden van 2021 heeft VDL Groep een omzet van €2,5 miljard geboekt, een kwart meer dan dezelfde periode vorig jaar. In de eerste helft van 2019 wist het bedrijf nog een omzet van €2,9 miljard te boeken. De nettowinst is fors gestegen van €25 miljoen in de eerste helft van 2020 naar €69 miljoen dit jaar, maar ligt nog steeds €7 miljoen onder het niveau van 2019.

VDL ziet de orderportefeuille goed aantrekken. Waar begin dat jaar voor bijna €1,4 miljard aan bestellingen in de boeken stond, was dat in week 37 ruim €1,6 miljard. Overigens is de autoassemblage hier niet in meegerekend.