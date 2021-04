’Pieter Omtzigt functie in Bachvereniging’

Voorzitter van de Bachvereniging Ab van der Touw (tweede van r.) tussen premier Mark Rutte, de toenmalige Senaatsvoorzitter en nu staatssecretaris Ankie Broekers-Knol en burgemeester Han ter Heegte in 2018 in de Grote Kerk in Naarden. Ⓒ FOTO ANKO STOFFELS

In plaats van een debat zonder weerga te voeren over de ’functie elders’ voor CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, zouden demissionair premier Mark Rutte, vicepremier Kajsa Ollongren, minister Sigrid Kaag en haar collega Wopke Hoekstra op Goede Vrijdagmiddag normaal gesproken in de Grote Kerk van Naarden of Delft de Matthäus Passion beluisteren.