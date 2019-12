’Geen grote behoefte aan kortere werkweek’

60% van de respondenten ziet sowieso niets in een verkorting van de werkweek, omdat er in veel sectoren al een tekort aan arbeidsplaatsen is (34%) en veel banen zich niet lenen voor kortere werkweken (26%).

Slechts 17% is absoluut voorstander van een kortere werkweek. 23% wil wel minder uren draaien, maar alleen als zijn of haar salaris daardoor niet achteruit gaat.