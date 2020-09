Corbion en Total bouwen grootste bioplasticfabriek van Europa

Corbion, voormalig CSM, en Total steken €200 miljoen in de nieuwe fabriek, die onderdeel wordt van de bestaande joint venture Total Corbion PLA. De twee delen de rekening, maar mogelijk worden er nog externe financiers aangetrokken, laten ze weten.

De productielocatie komt in Granpuits komt te staan, iets ten zuid-oosten van Parijs. Naar verwachting zullen de eerste bioplastics in 2024 uit het bedrijf rollen.

Corbion zal zich vooral toeleggen op de levering van melkzuur voor de joint venture. De nieuwe PLA-fabriek versnelt de uitbreidingsplannen voor melkzuur van het Nederlandse chemiebedrijf. Corbion zint dan ook op een nieuwe productielocatie hiervoor, die waarschijnlijk in Europa komt. Eerder dit jaar kondigde het chemiebedrijf al de bouw van een nieuwe melkzuurfabriek in Thailand aan. Die is in 2023 operationeel.