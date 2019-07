'Hogere omzet en winst ASMI'

De analisten gaan in doorsnee uit van opbrengsten over het tweede kwartaal van 242 miljoen euro. Een jaar geleden was dat nog 209 miljoen euro. Dat betekent een groei van zo'n 16 procent. Volgens de kenners lukt het ASMI ook om de operationele winst op te voeren tot circa 44 miljoen euro van ruim 38 miljoen euro in het tweede kwartaal van vorig jaar. De brutowinstmarge komt weliswaar lager uit op 41,6 procent, schatten de marktvorsers.

ASMI verhoogde onlangs zijn omzetprognose voor het afgelopen kwartaal. Op basis van vergelijkbare wisselkoersen rekent het chipbedrijf op een omzet in een bandbreedte van 230 miljoen tot 250 miljoen euro. ASMI kreeg het vertrouwen om zijn verwachtingen op te krikken na een sterk eerste kwartaal. Verder krijgt ASMI binnenkort 150 miljoen euro van branchegenoot Kokusai Electric als onderdeel van een schikking.

De toeleverancier aan de chipsector steekt dankzij zijn technologische staat van dienst volgens analisten bij KBC Securities boven de markt uit. Dat geeft ASMI betere groeimogelijkheden in een markt die komend halfjaar naar verwachting zwak zal blijven, aldus de marktkenners. Elektronicagigant Samsung meldde onlangs een ingezakte vraag naar chips en zag zijn winst in het tweede kwartaal halveren. Het Amerikaanse chipconcern Broadcom verlaagde zijn omzetprognose voor dit jaar stevig vanwege de zorgen over de escalerende handelsoorlog.