’Enorme belangstelling belastingaangifte’

Dat is niet allemaal vlekkeloos verlopen: „We werden gisteren geconfronteerd met een enorme belangstelling om aangifte te doen. Nu zijn onze systemen ingericht op het verwerken van grote aantallen aangiften tegelijkertijd, maar helaas is gebleken dat het (te) lang duurde voordat de persoonlijke gegevens van de mensen die inlogden werden opgehaald”, legt de woordvoerder uit.

Hierdoor werd er bij mensen die probeerden aangifte te doen in sommige gevallen aangegeven dat er sprake was van een ’time out’. Daardoor logden mensen opnieuw in, „met extra druk op de systemen tot gevolg.”

Bij De Telegraaf kwamen nog meldingen binnen van mensen die ook op maandag nog geen belastingaangifte konden doen. De woordvoerder legt uit dat „om zoveel mogelijk mensen succesvol in te laten loggen, de toegang tot het aangifteportaal tijdelijk is beperkt.” De woordvoerder laat weten dat er nog wordt onderzocht hoe het komt dat het ophalen van die persoonlijke gegevens meer tijd kost dan gepland.

Er is nog voldoende tijd om aangifte te doen. Als je voor 1 april aangifte doet, dan krijg je voor 1 juli bericht van de belastingdienst. De aangifte moet wel uiterlijk 1 juli binnen zijn.