Beursblog: Adyen blinkt uit op zonnig Damrak

De AEX staat vanochtend op een mooie winst, geholpen door minder angst voor zowel een verdere escalatie van de Chinese vastgoedsector als hogere rentes in de VS. Vooral Adyen is geliefd bij beleggers.

Van 4 tot 8 september organiseert Euronext haar eerste pan-Europese Sustainability Week. Het evenement is gewijd aan het versnellen van de overgang naar duurzame financiering. Om de evenementen in Nederland af te trappen, hebben vertegenwoordigers van Euronext Amsterdam vanochtend de Gong geluid. Ⓒ Euronext