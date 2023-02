’Wij moeten onze betrouwbaarheid bewaken’

„Wij zullen als overheid actief onze betrouwbaarheid moeten bewaken, willen wij de kloof tussen samenleving en politiek niet nog groter laten worden”, klonk het tijdens de nieuwjaarsreceptie in het monumentale provinciehuis bij de Haarlemmerhout. Hij sprak over transparantie: „Zeggen wat je doet en doen wat je zegt.”

Gevraagd naar zijn wapenfeiten voor de provincie reageerde Harry Borghouts, een voorganger van Van Dijk: „Ik bracht dit gebouw terug in deze staat. Trots keek hij om zich heen naar de eigentijdse kroonluchters boven het ingelegde parket. De vermogende kunstliefhebber Henry Hope bouwde het paleisje in de 18de eeuw. ,,En”, vervolgde Borghouts, „ik heb gezorgd voor meer vrouwelijke burgemeesters.dan in andere provincies.”

Van Dijk had zijn hoofd elders: „Na 15 maart”, benoemde hij de datum van de Provinciale Statenverkiezingen, „zullen de nieuwe Staten en het nieuwe college zich direct moeten storten op de grote uitdagingen als de opvang van vluchtelingen, statushouders en Oekraïners. De provincie krijgt daarnaast steeds meer taken toebedeeld. Die tendens zal wel even aanhouden.”