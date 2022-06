Winstalarm Akzo staat niet op zichzelf, geld klotst niet meer tegen de plinten

De recessie die afgelopen week werd voorspeld door economen laat zich hiermee voor het eerst ook concreet zien in de bedrijfsresultaten. Waarschijnlijk is het niet voor de laatste keer.

AkzoNobel heeft de verwachting voor de operationele winst in het tweede kwartaal met €90 miljoen naar beneden bijgesteld. Dat is ruim een kwart lager dan de €342 miljoen waar de verf- en coatingproducent eerst nog vanuit ging. Reden 1: door aanhoudende lockdowns in China vanwege covid-19 blijft daar de verkoop achter. Dat scheelt €40 miljoen aan operationele winst bij het onderdeel coatings. Reden 2: De consumentenvraag naar verf in met name Europa is ver beneden verwachting. De operationale winst valt hierdoor €50 miljoen lager uit dan de prognose.

Geen paniek

Het is voor de verfmaker geen reden tot paniek, want inmiddels zouden de verkopen alweer aangetrokken zijn. De financiële doelstellingen blijven dan ook gewoon staan. Tijdens corona deed AkzoNobel het namelijk ver boven verwachting. Zelfs zo goed dat AkzoNobel-topman Thierry Vanlancker verf ’een entertainment-product’ noemde, als vervanging van kroeg, bioscoop en theater die gesloten waren. Daarnaast pompte hij de verwachtingen nog wat op. Hij zag een hele nieuwe groep klussers, namelijk jongeren. Er was geen reden te veronderstellen dat die doelgroep het potje verf voortaan zou laten staan.

Verfkwast blijft in de kast

Nu blijkt dat de klusser de verfkwast wel degelijk laat liggen, zien aandeelhouders onzekerheden op zich afkomen. Een dalend consumentenvertrouwen, dure grondstoffen, corona, daar houden beleggers niet van. Het zorgde voor een forse koersdaling van AkzoNobel en een negatief sentiment op de beurs. Wat erger is: AkzoNobel is mogelijk niet de enige die nu ervaart dat het geld niet meer tegen de plinten klotst. Tenminste, als we de marktvorsers mogen geloven. „We zijn van mening dat het risico van een zwakkere vraag van de consument en het risico op nieuwe Covid-uitbraken blijven bestaan”, waarschuwen de analisten van Degroof Petercam.