Daling bij huizenprijzen zet voort: vier maanden op rij afkoeling

Die prijsstijging is enorm afgevlakt. De hoogste stijging ten opzichte van een jaar eerder was tussen eind 2021 en begin 2022 en bedroeg maar liefst 21%.

Van juni 2013 tot augustus 2022 steeg de gemiddelde koopprijs alleen maar, waarna de prijsindex van CBS nu vier maanden op rij is gedaald. De gemiddelde transactieprijs van een woning was november €423.124, waar die op het dieptepunt in 2013 €217.000 was. Ter vergelijking: met inflatie meegerekend is dat nu krap €250.000.

De cijfers van het CBS zijn gebaseerd op inschrijvingen bij het Kadaster, die meestal twee maanden of langer achterlopen op de verkooptransactie. Makelaarsvereniging NVM meldde in oktober op basis van actuele informatie van makelaars een prijsdaling van 5,8% over het derde kwartaal ten opzichte van het tweede kwartaal. Op 12 januari komt de NVM met cijfers over het vierde kwartaal van 2022.