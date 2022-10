Premium Het beste van De Telegraaf

Wat verbruikt een... zonnebank?

Het stroomverbruik van een professionele zonnebank is gedaald door innovatie. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - Dat de zonnebank niet heel gezond is, weet iedereen inmiddels wel. Je vergroot je kans op huidkanker als je regelmatig onder het apparaat gaat liggen. De zonnebank heeft daarnaast het imago van een energieslurper. Maar of dat ook terecht is?