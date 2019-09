Analyse: Google is missie ’niet kwaadaardig zijn’ vergeten

Google heeft de autoriteiten in Amerika én Europa achter zich aan. Ⓒ REUTERS

Don’t be evil, wees niet kwaadaardig, was rond de eeuwwisseling een motto van Google. In een tijd dat de wereld schande sprak over Microsoft dat Netscapes Navigator internetbrowser van de markt drukte door Explorer in Windows te stoppen, wilde het jonge zoekmachinebedrijf zó in elk geval nooit worden.