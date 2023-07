Jumbo denkt dat piek van prijsstijgingen achter de rug is

Jumbo zag de omzet in de eerste zes maanden vergeleken met vorig jaar met 8,8 procent toenemen tot bijna 6 miljard euro. Deze stevige groei komt voor een groot deel door de volgens de onderneming „onvermijdbare prijsstijgingen als gevolg van de aanhoudende inflatie.” Jumbo geeft geen cijfers over de winst, maar zegt genoegen te nemen met een lagere marge op met name essentiële levensmiddelen en producten van het eigen huismerk.

Dat laatste is om de nadelige effecten voor klanten nog enigszins te beperken. Jumbo merkt namelijk dat het vertrouwen van de consument is gezakt. Ook kampte het bedrijf met hogere huurkosten en een hogere energierekening, terwijl de onderneming inmiddels ook fors meer kwijt is aan de lonen voor het personeel.

Daarbij waren producten van Mars en Nestlé zoals Mars-repen, Whiskas-dierenvoeding en Maggi-blokjes lange tijd niet beschikbaar bij Jumbo. Dat had te maken met harde prijsonderhandelingen met de fabrikanten, die hun prijzen flink wilden verhogen. De artikelen keerden weer terug in de schappen nadat Jumbo erin was geslaagd tot nieuwe prijsafspraken te komen.

„Dit was niet onze allerbeste periode”, benadrukt Van Veen. Daarmee doelt hij ook op de rumoerige periode binnen Jumbo zelf. In maart werd bekend dat Van Veens voorganger Frits van Eerd niet zou terugkeren als topman. Hij werd vorig jaar verdachte in een witwaszaak en had zijn functie al tijdelijk neergelegd. Van Veen, die al tijdelijk leiding gaf aan het directieteam, kreeg daardoor definitief de leiding in handen.

Volgens de bestuursvoorzitter lag de omzetgroei in Nederland uiteindelijk iets onder het marktgemiddelde, waardoor de keten terrein verloor ten opzichte van concurrerende supers. In België groeide de keten wel hard. Jumbo’s restaurantketen La Place profiteerde daarnaast van een opleving in de horeca. De omzet steeg er met 36 procent tot 69 miljoen euro. „De tweede helft van 2023 zal ongetwijfeld uitdagend blijven, maar ik ben vol vertrouwen dat we de weg naar verdere groei weer gaan vervolgen”, zegt Van Veen.